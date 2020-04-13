العالقون في تركيا: نناشد الرئيس محمود عباس والسفارة الفلسطينية بالضغط لإعادتنا لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

ناشد العالقون في تركيا، الرئيس محمود عباس، والسفارة الفلسطينية في تركيا، بضرورة التدخل لإنهاء معاناتهم.



وقال تجمع الفلسطينيين في تركيا مُخاطبًا الرئيس وسفارة فلسطين: "نثمن جهودكم في بذل جهود من أجل موضوع العالقين في الجمهورية التركية، وبالتحديد العالقين من قطاع غزة في الأراضي التركية".



وأضافوا: "نعرف جيدا أن السبب الرئيسي هو إغلاق مطار القاهرة الدولي المنفذ الوحيد لقطاع غزة، لكن هناك الآن أصبح حسب تقديراتنا عدد لا يقل عن 1000 شخص يرغب بالعودة لقطاع غزة وعدد منهم من كان قادم للعلاج أو الدراسة أو السياحة، وهناك أيضا عدد ليس بقليل من كان يعمل في تركيا".



وقال العالقون: "نرغب الان في العودة إلى أرض الوطن بسبب الظروف الحالية، وبدورنا قمنا بمساعدة بعض الحالات التي أجبرت للخروج إلى الحدائق وعدم القدرة على دفع إيجار السكن بجهود ذاتية ومن فاعلين الخير، ولكن حاليا نحن ليس بيدنا حيلة بتاتا، واستنفدنا كل طاقتنا".



وتابع العالقون: "ولكن خلال أيام أو اسابيع قليلة إن استمر الوضع الحالي سنشاهد حالات كثيرة إنسانية قاسية بسبب نفاد الأموال لدي العالقين وفعاليا تأتينا مناشدات يوميا بسبب عدم القدرة على دفع الايجار وتهديد المأجر بالطرد من المنزل".



وختم العالقون حديثهم بالقول: "نناشد السفارة الفلسطينية للضغط بشكل كامل والتواصل مع السفارة الفلسطينية في القاهرة للضغط على توفير رحلات خاصة بالطيران للعالقين من قطاع غزة قبل أن تحصل الكارثة للعالقين في الجمهورية التركية".