التربية: أطلقنا فضاءً تفاعلياً للطلبة بعنوان "تأمَّل"

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، فضاء تفاعليا جديدا بعنوان "تأمَّل" والذي يستهدف طلبة المدارس، للتأمّل والتفكر والبحث والحوار.



وقالت التربية في بيان لها، إن الحلقة الأولى منه تتركز حول بعض المسائل التي يتصدرها المشهد "الكوروني" حاليا، وغيرها من المحاور والمسائل المستقبلية.



وأكدت أن إطلاق "تأمَّل" يترجم رؤى الوزارة وتوجهاتها الهادفة لتوظيف الإمكانات المتاحة في ظل الظروف الراهنة، لتعزيز التواصل مع طلبة المدارس، وإتاحة المجال أمامهم لطرح أفكارهم والتعرف على تجارب جديدة، مضيفة أن آلية الدخول للفضاء التفاعلي منشورة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".



وخاطبت الوزارة الطلبة: "نتوقع منكم أن تبذلوا كل جهد مستطاع لتكون مشاركاتكم رفيعة المستوى من حيث الفحوى والصياغة والأسلوب ليتم نشرها فيما بعد، واستضافتكم في حوارات إعلامية للحديث عن مشاركاتكم المتميزة."



يشار إلى أن "تأمَّل" يتكون من خمس مساحات هي: التفكير الإيجابي، والتخيل، والتأمّل، والبحث والتفكّر، والرصد والتحليل والتنبّؤ، وتحوي هذه المساحات تساؤلات محددة حول موضوع فيروس "كورونا"، إضافة إلى فضاء للتعبير الحر في كل واحدة من هذه المساحات