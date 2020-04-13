شاهد: وصول 50 مسافراً إلى غزة عبر معبر رفح البري

رام الله - دنيا الوطنوصل، ظهر اليوم الإثنين، 50 مسافراً إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.ويعتبر هذا الفوج الأول من االقادمين من مصر، حيث سيتبعه خلال الساعات والأيام المقبلة عدة أفواج، حيث تم نقل الـ 50 مسافر إلى الحجر الصحي.وكانت السلطات المصرية قد أعلنت اليوم، عن فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، استثنائيًا لعودة المواطنين العالقين إلى قطاع غزة على مدار أربعة إيام متتالية بدءًا من اليوم.