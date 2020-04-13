الشرطة تضبط ست مركبات إنشائية لعدم التزامها بحالة الطوارئ في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة، اليوم الاثنين، ست مركبات إنشائية، وذلك لعدم التزامها بحالة الطوارئ، للحد من انتشار فيروس (كورونا) بجنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات للشرطة، حول قيام هذه المركبات الإنشائية بممارسة عملها برغم حالة الطوارئ، والتعليمات الصادرة بأهمية وضرورة الالتزام بها، وعدم خرقها، وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة، باسم الجيوسي، تم ضبط ست مركبات إنشائية؛ لعدم التزامها بحالة الطوارئ، وإحالة سائقيها إلى النيابة العامة، حيث تم توقيفهم؛ لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.