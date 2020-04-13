شؤون فلسطينية

اشتية: من المبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية

اشتية: من المبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن منحنى الإصابات بفيروس (كورونا) ما زال صاعدًا، رغم أن الإصابات، غدت أقل في الأراضي الفلسطينية.

وقال اشتية، عبر حسابه بموقع (فيسبوك): إنه "من المبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية، وهناك لجنة تدرس المقترحات، حول كيفية إعادة الحياة الاقتصادية بعد انتهاء خطر الوباء".

ومن المقرر، أن يخرج رئيس الوزراء، بمؤتمر صحفي، مساء اليوم، للحديث عن الوضع الاقتصادي، والسيناريوهات المتوقعة في ظل جائحة (كورونا).

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