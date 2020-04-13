قوات الاحتلال تعتقل نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اقتحام منزله

مصباح أبو صبيح

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الشاب صبيح مصباح أبو صبيح، نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اقتحام منزله في بلدة الرام شمال القدس.



وانتشرت قوات الاحتلال في محيط المنزل، قبل اقتياد الشاب أبو صبيح لمراكز الاعتقال في القدس، علماً بأنه أسير محرر، أمضى ثلاثة عشر شهراً في سجون الاحتلال، كما نقل موقع (حرية نيوز).



ولا يزال الاحتلال، يحتجز جثمان الشهيد مصباح أبو صبيح، الذي نفذ في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2016م، عملية دهس وإطلاق نار مزدوجتين، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين اثنين وإصابة ستة آخرين، من أفراد الوحدة الإسرائيلية الخاصة (اليسام)، قبل أن يرتقي شهيداً.



وتلاحق سلطات الاحتلال، عائلة الشهيد أبو صبيح عبر قضايا ومبالغ مالية باهظة، تصل إلى أربعة ملايين دولار، كما حرموا من إصدار الهوية الخاصة بأفراد الأسرة.