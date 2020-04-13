وزيرة شؤون المرأة تستنكر التحريض ضد الصحفية هند الخضري

وأضافت: إن مقاومة التطبيع هامّة في كل زمان، كونه يشكل سلاحاً إسرائيلياً فعّالاً يستخدم لتقويض نضالنا من أجل حقوق شعبنا، فإن مناهضة التطبيع، في هذا الزمن تعدّ ضرورةً نضاليةً ملحّةً لحماية قضيتنا وثوابتها.



وقدمت حمد رسالة ومحبة واعتزاز بدور كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل والنشطاء والصحفيين، الذين ينقلون الحقيقة لفضح ممارسات هذا المحتل.

وتابعت وزيرة المرأة، أن الإعلام صوت من لا صوت له ومرآة الوطن والمواطن، وهو أحد عوامل النصر والبناء والتقدم، ووسائل الإعلام هي عنصر فاعل ومكون من مكونات الوعي والرأي والفهم ورادع للتمادي في ارتكاب الجرائم.