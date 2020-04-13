وفاة رضيعة أثناء عبث شقيقتها بسلاح والدها في الخليل

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

توفيت اليوم، طفلة تبلغ من العمر (عاماً وشهرين)، بعد إصابتها بطلق ناري، أثناء عبث شقيقتها بسلاح والدها في بلدة بني نعيم شرقي الخليل.



وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن الطفلة، تم نقلها إلى مشفى عالية الحكومي بالمدينة، بعد إصابتها الخطيرة، حيث فارقت الحياة لاحقاً.



وأضاف ارزيقات، أن الشرطة والنيابة العامة، فتحتا تحقيقاً بالحادثة للوقوف على ملابساتها.