شؤون فلسطينية

"الإغاثة الزراعية" تُجهز 50 حديقة منزلية لإنتاج الخضروات في غزة

"الإغاثة الزراعية" تُجهز 50 حديقة منزلية لإنتاج الخضروات في غزة
رام الله - دنيا الوطن
سلًمت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية"، 50 حديقة منزلية للأسر في حي الزيتون، والشجاعية جنوب وشرق مدينة غزة، ومخيم الشاطئ، لمساعدتها على توفير احتياجاتها من المنتجات الزراعية، ونُفّذ المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه المبادرة، للتأكيد على أهمية استغلال المساحات الخضراء فوق أسطح المنازل والبيوت في مناطق الزيتون، الشجاعية، الشاطئ، من أجل تسهيل وصول الغذاء من خلال الزراعة الحضرية.

وتهدف المبادرة لتفعيل دور القطاع الخاص، من خلال تعزيز دورهم في المسؤولية المجتمعية، لمساعدة الأسر في تحدي وباء (كورونا) ويرافق عمليات التوزيع خدمات إرشادية مكثفة للحد من انتشار الوباء.

وقالت مسؤولة الإعلام والمناصرة في الإغاثة الزراعية، نهى الشريف، إن الهدف من إنشاء هذه المبادرة، التي أطلق عليها اسم "ازرع بيتك.. وانتج غذاءك.. واحم عائلتك" هو تفعيل دور القطاع الخاص الفلسطيني من تجار ورجال أعمال وأصحاب محالات في بيع المستلزمات الزراعية، وذلك لتعزيز المسؤولية المجتمعية لديهم في مساعدة الأسر المهمشة على تحدي فيروس (كورونا) من جهة، وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، وتوفير غذائه بنفسه من جهة أخرى.

وأوضحت الشريف: أن مبادرة إنشاء الحدائق المنزلية المجهزة بالكامل، والتي يستفيد منها نحو 250 فردًا، تأتي للمساهمة في حل مشكلة الأماكن غير المستغلة في محيط المنازل وعلى أسطحها، كونها أماكن لتجمع النفايات وتحويلها لمكرهة صحية، وذلك في ظل الاكتظاظ السكاني، وتوقف المئات من المنشآت الصناعية والعمرانية، وعدم توفر أي فرص عمل أخرى خلال فترة الحجر المنزلي.

وقال زهير القطاطي، وهو أحد المستفيدين من المبادرة، والذي يعيل أسرته المكونة من 15 فرداً: "عندما أطلقت الإغاثة الزراعية المبادرة، تواصلت مع أحد المهندسين في الإغاثة، وسجلت اسمي لأنني أعجبت بالمبادرة، ورغبت بالاستفادة منها".

وتابع، "غمرتني السعادة عندما اتصلت بي الإغاثة، وقدمت لي مجموعة من الاشتال الزراعية التي زينت منزلي".

وأكد استفادته من المبادرة، والتي تمثلت في تحقيق الأمن الغذائي لعائلته، وتوفير فرص عمل له واستغلال وقت الفراغ، كما مكنته من التخلص من النفايات المنزلية العضوية والاستفادة منها في عمل الدبال، كما أنه في حالة الزراعة المنزلية، فإن الامر لا يتطلب قراراً سياسياً للقطف أو لفتح المعبر أو منع الأسواق ولا يتطلب تكاليف تخزين أو نقل.

أخبار ذات صلة

إغلاق 11 نقطة تعبئة غاز عشوائية مخالفة للشروط بقطاع غزة

إغلاق 11 نقطة تعبئة غاز عشوائية مخالفة للشروط بقطاع غزة

المالكي يُخاطب الأردن بخصوص إعادة أبناء الجالية الفلسطينية والطلبة

المالكي يُخاطب الأردن بخصوص إعادة أبناء الجالية الفلسطينية والطلبة

العالقون في تركيا: نناشد الرئيس محمود عباس والسفارة الفلسطينية بالضغط لإعادتنا لقطاع غزة

العالقون في تركيا: نناشد الرئيس محمود عباس والسفارة الفلسطينية بالضغط لإعادتنا لقطاع غزة

التربية: أطلقنا فضاءً تفاعلياً للطلبة بعنوان &#34;تأمَّل&#34;

التربية: أطلقنا فضاءً تفاعلياً للطلبة بعنوان "تأمَّل"

شاهد: وصول 50 مسافراً إلى غزة عبر معبر رفح البري

شاهد: وصول 50 مسافراً إلى غزة عبر معبر رفح البري

سلطة جودة البيئة: مجهولون قتلوا عدداً من الغزلان في محمية برام الله

سلطة جودة البيئة: مجهولون قتلوا عدداً من الغزلان في محمية برام الله

الشرطة تضبط ست مركبات إنشائية لعدم التزامها بحالة الطوارئ في جنين

الشرطة تضبط ست مركبات إنشائية لعدم التزامها بحالة الطوارئ في جنين

اشتية: من المبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية

اشتية: من المبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

إغلاق 11 نقطة تعبئة غاز عشوائية مخالفة للشروط بقطاع غزة

إغلاق 11 نقطة تعبئة غاز عشوائية مخالفة للشروط بقطاع غزة

العالقون في تركيا: نناشد الرئيس محمود عباس والسفارة الفلسطينية بالضغط لإعادتنا لقطاع غزة

العالقون في تركيا: نناشد الرئيس محمود عباس والسفارة الفلسطينية بالضغط لإعادتنا لقطاع غزة

التربية: أطلقنا فضاءً تفاعلياً للطلبة بعنوان &#34;تأمَّل&#34;

التربية: أطلقنا فضاءً تفاعلياً للطلبة بعنوان "تأمَّل"

الشرطة تضبط ست مركبات إنشائية لعدم التزامها بحالة الطوارئ في جنين

الشرطة تضبط ست مركبات إنشائية لعدم التزامها بحالة الطوارئ في جنين

قوات الاحتلال تعتقل نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اقتحام منزله

قوات الاحتلال تعتقل نجل الشهيد مصباح أبو صبيح بعد اقتحام منزله

وزيرة شؤون المرأة تستنكر التحريض ضد الصحفية هند الخضري

وزيرة شؤون المرأة تستنكر التحريض ضد الصحفية هند الخضري

وفاة رضيعة أثناء عبث شقيقتها بسلاح والدها في الخليل

وفاة رضيعة أثناء عبث شقيقتها بسلاح والدها في الخليل

&#34;الإغاثة الزراعية&#34; تُجهز 50 حديقة منزلية لإنتاج الخضروات في غزة

"الإغاثة الزراعية" تُجهز 50 حديقة منزلية لإنتاج الخضروات في غزة

منوعات

أمل حجازي بملابس جريئة يٌفجر غضب جمهورها ضد المُتسبب بذلك

أمل حجازي بملابس جريئة يٌفجر غضب جمهورها ضد المُتسبب بذلك

عمرو يوسف يُفاجئ كندة علوش برومانسيته على الهواء مُباشرة

عمرو يوسف يُفاجئ كندة علوش برومانسيته على الهواء مُباشرة

أميتاب باتشان قد يفقد بصره

أميتاب باتشان قد يفقد بصره

كيف تعايشت كارول سماحة مع زوجها سبع سنوات في ظل اختلاف دياناتهما؟

كيف تعايشت كارول سماحة مع زوجها سبع سنوات في ظل اختلاف دياناتهما؟

بوليود تستيقظ على فاجعة.. العثور على ممثلة هندية ميتة في منزلها

بوليود تستيقظ على فاجعة.. العثور على ممثلة هندية ميتة في منزلها

مادونا تعلن عن خبر محزن بسبب فيروس كورونا

مادونا تعلن عن خبر محزن بسبب فيروس كورونا

&#34;كورونا&#34; يخطف حياة الفنان الكوميدي تيم بروك تايلور

"كورونا" يخطف حياة الفنان الكوميدي تيم بروك تايلور

شاهد الفيديو الذي حذفه محمد رمضان بعد ساعات من نشره

شاهد الفيديو الذي حذفه محمد رمضان بعد ساعات من نشره

إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري بسبب ماحدث على الهواء

إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري بسبب ماحدث على الهواء

وليد ناصيف حاول إشعال الفتنة بين إليسا ونانسي عجرم.. فجاءه الرد الصادم

وليد ناصيف حاول إشعال الفتنة بين إليسا ونانسي عجرم.. فجاءه الرد الصادم

عربي

قوات الحكومة الليبية تُسيطر على مدينة صرمان

قوات الحكومة الليبية تُسيطر على مدينة صرمان

لبنان: تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية

لبنان: تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية

ارتفاع مُعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في سلطنة عمان

ارتفاع مُعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في سلطنة عمان

مصر.. سائحة أمريكية نقلت فيروس (كورونا) لـ 56 شخصًا

مصر.. سائحة أمريكية نقلت فيروس (كورونا) لـ 56 شخصًا