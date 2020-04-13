محافظ أريحا: نتائج العينات التي أُخذت للحالة المشتبه بإصابتها بـ (كورونا) ومخالطيها سلبية





وأكد على ضرورة الالتزام والتقييد بالتعليمات الخاصة، والإجراءات المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، فهي الوسيلة الأفضل لتجنيب شعبنا انتشار هذا الفيروس.



جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم في مقر محافظة أريحا والأغوار، بحضور قيادة الأجهزة الأمنية، ومدير الصحة، د. أرب عناني.



وأكد أبو العسل أن الالتزام والتقييد بالتعليمات الخاصة والإجراءات المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمكافحة جائحة (كورونا) هي الوسيلة الأفضل لتجنيب شعبنا انتشار هذا الفيروس، مضيفًا أن كل ما يتخذ من إجراءات في ظل ما يمر به شعبنا الفلسطيني، تهدف إلى حماية صحة وأرواح المواطنين في فلسطين، ولمنع انتشار هذا الوباء في فلسطين وبفضل الله أولاً وبالإدارة الحكيمة للأزمة، نجحنا حتى الآن بالتخفيف من عدد الإصابات.



وفيما يتعلق بحالة اللغط والإشاعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح محافظ أريحا والأغوار، أن الجميع مطلوب منه الالتزام الكامل، بعدم ترويج الإشاعات ونشر الأخبار غير الدقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية.





وأكد أنه من غير المسموح بتاتاً العبث وترويع المواطنين، عبر ما يروج من إشاعات، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والجهات الرسمية.

رام الله - دنيا الوطنقال جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار: إنه وبحمد الله وفضله، فإن نتائج العينات التي تم أخذها للحالة التي تم الاشتباه بإصابتها بفيروس (كورونا) المستجد ومخالطيها سلبية، وعدم وجود أية إصابة في المحافظة.