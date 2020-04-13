الشرطة والأجهزة الأمنية تضبطان 17 مركبة وتغلقان سبعة محلات تجارية في قلقيلية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة اليوم، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية 17 مركبة، وأغلقت سبعة محلات تجارية، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ، التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد في قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن شرطة محافظة قلقيلية وبالتعاون من الأجهزة الأمنية بالمحافظة، قامت بضبط 17 مركبة، كما أغلقت سبعة محلات تجارية في محافظة قلقيلية، لم تلتزم بموعد الإغلاق، وذلك أثناء قيام دوريات الشرطة وتساندها الأجهزة الأمنية، بعمل جولات في المدينة وقراها وبلداتها، وذلك لضمان تنفيذ تعليمات حالة الطوارئ في الوطن.



وأكدت، أن الشرطة وبالشراكة مع مختلف أذرع الأجهزة الأمنية، تواصل العمل لتنفيذ قرارات الحكومة الفلسطينية؛ لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد، داعية المواطنين إلى الالتزام ببيوتهم حفاظاً على سلامتهم.