شاهد: مدير عام الشرطة بغزة يتفقد إجراءات تأمين مستشفى "الصداقة" التركي

وخاطب صلاح، ضباط وعناصر الشرطة، بأن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية، في خدمة المرضى المستضافين في المستشفى، وتلبية جميع احتياجاتهم.









رام الله - دنيا الوطنأجرى مدير عام الشرطة، بغزة، اللواء محمود صلاح، صباح اليوم الاثنين، زيارة تفقدية لمستشفى الصداقة التركي بغزة؛ للاطلاع على ترتيبات استقبال وتأمين استضافة المرضى في الحجر الصحي الاحترازي، من القادمين عبر (معبر رفح).وأكد اللواء صلاح على جاهزية الأطقم الشرطية والأمنية للتعامل مع المستضافين، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووفق إجراءات الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن أمن وسلامة المواطنين، هما الوظيفة الأسمى لعناصر الأمن والشرطة، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية.