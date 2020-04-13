الشرطة تحتجز ثلاث مركبات وستة أشخاص مخالفين لخرق قانون الطوارئ في طوباس





وتم التحفظ على الأشخاص والمركبات ، وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنحجزت الشرطة اليوم ثلاث مركبات وأوقفت ستة أشخاص لخرقهم قانون الطوارئ بلا مبرر، ولعدم التزامهم بالتعليمات والتدابير الامنيه .وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وخلال القيام بجولات تفقدية بالمدينة تم حجز ثلاث مركبات وستة أشخاص اخترقوا نظام الطوارئ بالمحافظة.