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دولي

إسبانيا تسجل أدنى وفيات بفيروس (كورونا) منذ 24 مارس

إسبانيا تسجل أدنى وفيات بفيروس (كورونا) منذ 24 مارس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسبانيا 517 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهي الحصيلة الأدنى منذ 24 آذار/مارس الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان، أن إجمالي وفيات (كورونا) في عموم البلاد، ارتفع إلى 17 ألفا و489 حالة.

وأضاف البيان: أنه تم تسجيل ثلاثة آلاف و477 حالة إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 169 ألفا و406 حالات، كما نقل موقع (يني شفق).

ولفت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس، بلغ 64 ألفا و727، بعد تعافي ألفين و336 مصابا خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت الوزارة أن حالات الوفاة بفيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة، تعد الأدنى منذ 24 مارس الماضي.

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