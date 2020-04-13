إغلاق محلين لبيع اللحوم الطازجة والدواجن لعدم الالتزام بالشروط الصحية في طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت لجنة السلامة العامة (محافظة طولكرم، وزارة الاقتصاد الوطني، الصحة، البلدية، الضابطة الجمركية) اليوم الاثنين، محلين لبيع اللحوم الطازجة والدواجن؛ لعدم الالتزام بالشروط الصحية.



جاء ذلك، في أعقاب جولة ميدانية مشتركة، نفذتها الطواقم على المحال التجارية؛ للتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأحالت وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة طوباس، تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بأسعار طبق البيض، متجاوزاً السقف السعري المحدد من قبل الوزارة، إضافة إلى عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحل التجاري.