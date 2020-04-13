شؤون فلسطينية

مستوطنون يُغرقون مزارع العنب بالمياه العادمة في بيت أمر شمال الخليل

مستوطنون يُغرقون مزارع العنب بالمياه العادمة في بيت أمر شمال الخليل
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أغرق مستوطنون، اليوم الاثنين، مزارع العنب بالمياه العادمة في بيت أمر شمال محافظة الخليل، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال الناشط الإعلامي، في بلدة بيت أمر، محمد عوض: للمرة الثانية خلال أسبوع، أغرق مستوطنو (غوش عصيون)، بالمياه العادمة أراضي المواطنين في منطقة وادي اشخيت شمال بيت أمر المزروعة بالعنب، والتي تعود لعائلتي صبارنة وعوض، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح مزارعون، أن المستوطنين، يتعمدون إغراق أراضيهم بالمياه العادمة في مثل هذه الأوقات من كل عام لإتلاف محاصيلهم وتكبيدهم خسائر مادية فادحة.

وتقدر مساحة الأرض التي تم إغراقها بأكثر من 20 دونماً.

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