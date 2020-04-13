حماس تُدين اعتقال الاحتلال للقيادي في الحركة محمد أبو طير

محمد أبو طير

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، للقيادي محمد أبو طير من منزله الليلة الماضية، والذي يأتي ضمن سلسلة الاستهداف لمدينة القدس، وأبنائها، وأصواتها الحرة.



وحملت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة القائد أبو طير، الذي قارب على 70 عاماً، وإن عملية الاعتقال في ظل خطورة مرض (كورونا) تدلل على وحشية الاحتلال وساديته.



وحيت الحركة أبو طير، الذي قضى ما يزيد عن 35 عاماً من حياته في سجون الاحتلال، كما تعرض للإبعاد عن مدينة القدس التي عشقها، وتشهد له ميادينها بصولاته وجولاته في الدعوة والمقاومة والسياسة، ولم يتراجع في أي مواجهة مع الاحتلال الغاصب.



وقالت حماس: إن الاعتداء المتواصل على نواب، وقادة الشعب الفلسطيني، سياسة انتهجها الاحتلال في سبيل التأثير على دورهم الطليعي في خدمة شعبنا وقضاياه الحيوية، وهو ما يتطلب معاقبته وفضحه في المحافل الدولية.