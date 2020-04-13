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عربي

قوات الحكومة الليبية تُسيطر على مدينة صرمان

قوات الحكومة الليبية تُسيطر على مدينة صرمان
رام الله - دنيا الوطن
سيطرت قوات تابعة لحكومة الوفاق، على كامل مدينة صرمان الواقعة إلى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس.

ووفق قناة (روسيا اليوم)، فقد شنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، هجوماً كبيراً صباح اليوم الباكر، على مدينة صرمان، وتمكنت من طرد الوحدات التابعة للجيش من مواقعها في هذه المدينة الواقعة غرب العاصمة.

وأكدت وسائل الإعلام الليبية، أن الطيران المسير التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، استهدف صباح اليوم الغرفة العسكرية في مدينة صبراتة، ما أسفر عن مقتل اثنين من العسكريين على الأقل.

وتمكنت قوات الوفاق عقب الهجوم، من اقتحام مدينة صرمان، وسيطرت على مقار أمنية مهمة، وفق مقاطع فيديو نشرتها مواقع مساندة.

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