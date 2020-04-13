لبنان: تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بتحركات جديدة للقوات الإسرائيلية، عند حدود لبنان الجنوبية، وتحليق مكثف لطائرات التجسس فوق بيروت، ولا سيما فوق الضاحية.



وأكدت الوكالة، أن "الطيران الإسرائيلي يحلق منذ ليل أمس فوق بيروت، والضاحية الجنوبية، بصورة متواصلة وعلى مستوى متوسط، مشيرة إلى أن الأمر تكرر كثيراً خلال الأيام الماضية".



وأطلق الجيش الإسرائيلي، ليل أمس الأحد، 8 قنابل مضيئة فوق موقع الشحل، في خراج بلدة شبعا الحدودية، قضاء حاصبيا.