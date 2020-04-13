صور: هيئة مسيرات العودة ومواجهة الصفقة تناقش آليات العمل بظل جائحة (كورونا)





وناقشت الهيئة وفق تصريح صحفي، آليات العمل في ظل الوضع المستجد وجائحة (كورونا) وآليات المشاركة في دعم حملات التعقيم، والإجراءات الوقائية.





كما ناقشت المشاركة بفعاليات إحياء ذكرى يوم الأسير، بالأشكال التي تراعي الظروف الراهنة.









رام الله - دنيا الوطنعقدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، اليوم الاثنين، اجتماعها الأسبوعي في مدينة غزة.