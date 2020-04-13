الشيوخي يدعو الحكومة لدراسة أهمية السماح بالتشغيل التدريجي لعمال المحاجر ومناشير الحجر





يأتي ذلك، وفقاً للشيوخي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من خلال تشغيل مصانع الألبان بشكل كامل وتشغيل عمال الصيانة لجميع المهن والحرف والصناعات ودعم القطاعات الزراعية والانتاجية لاستيعاب العمال وحماية الأرض ولتعزيز الصمود ولتعزيز الاقتصاد ومن أجل تخفيف الإجراءات الحكومية الصارمة لمواجهة جائحة (كورونا) حتى ننجح في مواجهة (كورونا) مع حماية اقتصادنا الوطني وحماية أرضنا في نفس الوقت مع الالتزام بكل سبل الوقاية من الوباء.



وأكد الشيوخي على ضرورة أن تقوم الحكومة والقطاع الخاص بضخ سيولة نقدية في الأسواق من خلال صرف رواتب الموظفين للشهر الجاري مطلع الشهر المقبل بالكامل ومن خلال حملات المساعدات والتكافل والتضامن والإسناد الداخلي والخارجي من أجل أن يتم الحفاظ على دوران عجلة الحياة اقتصادية بحدها الأدنى خوفا من انهيار الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومن أجل حماية الأمن الصحي والامن الغذائي والامن الاقتصادي والامن القومي.

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي، الحكومة إلى دراسة أهمية السماح بالتشغيل التدريجي لعمال المحاجر ومناشير الحجر وموظفي مكاتب الخدمات، وخصوصا مكاتب الاستيراد والتصدير وعمال محطات الوقود والغاز، واستيعاب حليب الأبقار الفائض عند المزارعين.