نادي الأسير: الاحتلال يواصل عمليات الاعتقال رغم انتشار وباء (كورونا)

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، ثمانية مواطنين على الأقل من الضفة.



وقال نادي الأسير: إن قوات الاحتلال، تستمر بعمليات الاعتقال، والتي طالت مرضى وكباراً في السن وأطفالاً، في ظل انتشار وباء (كورونا)، وذلك رغم المطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى، لاسيما المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.



ولفت نادي الأسير في بيانه، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه إلى أنه ومن بين المعتقلين المحرر والنائب السابق والمبعد عن القدس محمد أبو طير (68 عاماً)، والذي قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه (34) عاماً، حيث يواجه أبو طير عمليات الاعتقال المتكررة منذ عام 1973م، ومعظم اعتقالاته الأخيرة كانت إدارية، وكانت آخر مدة قضاها في سجون الاحتلال العام المنصرم، واستمرت سبعة شهور.



يُضاف إلى المعتقلين: إبراهيم أبو رداحة، وعبد الجواد عمر حمايل وكلاهما من رام الله والبيرة، ومن بلدة عزون في قلقيلية معاوية عبد اللطيف رضوان (25 عاماً)، ومحمود نضال سليم (24 عاماً)، وهما أسيران محرران، إضافة إلى المحرر أحمد عطية موسى (32 عاماً) من بلدة زواتا في نابلس، وشادي محمد حساسنة (34 عاماً) من بيت لحم، وحسام سجدية من مخيم قلنديا.