إصابة جنديين بجراح طفيفة في عملية طعن بالنقب وانسحاب المنفذ

أصيب جنديان إسرائيليان بجراح طفيفة، اليوم الاثنين، في عملية طعن نفذها مسلح، في نقطة حراسة في قاعدة "مشمار هنيجيف" في منطقة النقب، قبل أن ينسحب من المكان.



وأفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن "عربياً

مسلحًا" بسكين، اقتحم حوالي الساعة 04:30 فجر اليوم، نقطة حراسة في قاعدة "مشمار هنيجيف" وهاجم جنديين من الجيش، حيث أصيبا بجروح طفيفة.





وأضافت: المهاجم انسحب من المكان، وتجري الآن عمليات بحث عنه.











رام الله - دنيا الوطن