شاهد: تجهيزات داخلية غزة لاستقبال أفواج المواطنين العالقين في مصر

رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح اليوم، استعداداتها لاستقبال أفواج المواطنين العالقين في جمهورية مصر العربية.وجاءت تجهيزات داخلية غزة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة، بعد قرار فتح المعبر أربعة أيام استثنائياً لدخولهم، وذلك ضمن الإجراءات للوقاية من فيروس (كورونا).