شؤون فلسطينية

"الخارجية": 30 وفاة و678 إصابة بفيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم

"الخارجية": 30 وفاة و678 إصابة بفيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم
جالية فلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد بين أبناء جالياتنا حول العالم، إلى 30، وإصابة 678.

وفيما يلي إحصائية أعدتها الخارجية حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من فيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم:

التوزيع

الجالية / الدولة

عدد

عدد

المتعافية

بالمشفي

حجر

حجر

اسيا

الجالية الفلسطينية في الصين

1

0

1

0

0

 

الدول العربية

الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية

1

0

1

0

0

 

الدول العربية

الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية

1

0

1

0

0

 

الدول العربية

الجالية الفلسطينية في قطر

4

0

0

0

0

4

الدول العربية

الجالية الفلسطينية في الجمهورية الجزائرية

2

1

0

0

1

0

الدول العربية

الجالية الفلسطينية في المملكة الاردنية

2

0

2

0

2

0

الدول العربية

الجالية الفلسطينية في الامارات العربية المتحدة

6

0

0

6

0

0

امريكا اللاتنية

الجالية الفلسطينية في البيرو

4

0

0

0

0

 

امريكا اللاتنية

الجالية الفلسطينية في تشيلي

1

0

0

0

1

0

امريكا اللاتنية

الجالية الفلسطينية في البرازيل

5

0

3

0

5

0

اوروبا

الجالية الفلسطينية في روسيا البيضاء - بيلاروسيا

0

0

1

0

0

 

اوروبا

الجالية الفلسطينية في النرويج

6

0

3

1

5

0

اوروبا

الجالية الفلسطينية في الدنمارك

6

0

4

0

0

 

اوروبا

الجالية الفلسطينية في اوكرانيا

1

0

1

0

1

0

اوروبا

الجالية الفلسطينية في الجمهورية التركية

11

0

1

3

6

0

اوروبا

الجالية الفلسطينية في هولندا

6

1

0

0

5

0

اوروبا

الجالية الفلسطينية في السويد

15

1

1

1

12

0

اوروبا

الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة - بريطانيا

32

0

2

1

29

0

اوروبا

الجالية الفلسطينية في النمسا

4

1

1

1

1

0

اوروبا

الجالية الفلسطينية في اليونان

3

0

2

1

0

0

اوروبا

الجالية الفلسطينية في فرنسا

13

0

9

1

3

0

اوروبا

الجالية الفلسطينية في اسبانيا

22

3

0

7

12

0

اوروبا

الجالية الفلسطينية في المانيا الاتحادية

9

0

1

0

8

0

اوروبا

الجالية الفلسطينية في ايطاليا

15

1

2

3

9

0

اوروبا

الجالية الفلسطينية في بلجيكا

64

0

14

1

49

0

اوروبا

الجالية الفلسطينية في الكنفدرالية السويسرية

1

0

0

0

1

0

 

المجاميع

241

8

49

29

150

4

 

المجموع بدون الوفيات

233

 

 

 

228

 



التوزيع
السياسي
والجغرافي

 

 

الجالية / الدولة

 

 

عدد
الاصابات

 

 

عدد
 الوفيات

 

 

المتعافية

 

 

بالمشفي

 

 

حجر
منزلي

 

 

حجر
مركزي

 

 

اسيا

 

 

الجالية الفلسطينية في الصين

 

 

1

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

الدول العربية

 

 

الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية

 

 

1

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

الدول العربية

 

 

الجالية الفلسطينية في قطر

 

 

4

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

4

 

 

الدول العربية

 

 

الجالية الفلسطينية في الجمهورية الجزائرية

 

 

2

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

الدول العربية

 

 

الجالية الفلسطينية في المملكة الاردنية

 

 

2

 

 

0

 

 

2

 

 

0

 

 

2

 

 

0

 

 

الدول العربية

 

 

الجالية الفلسطينية في الامارات العربية المتحدة

 

 

6

 

 

0

 

 

0

 

 

6

 

 

0

 

 

0

 

 

امريكا اللاتنية

 

 

الجالية الفلسطينية في البيرو

 

 

4

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

امريكا اللاتنية

 

 

الجالية الفلسطينية في تشيلي

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

امريكا اللاتنية

 

 

الجالية الفلسطينية في البرازيل

 

 

5

 

 

0

 

 

3

 

 

0

 

 

5

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في روسيا البيضاء - بيلاروسيا

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في النرويج

 

 

6

 

 

0

 

 

3

 

 

1

 

 

5

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في الدنمارك

 

 

6

 

 

0

 

 

4

 

 

0

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في اوكرانيا

 

 

1

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في الجمهورية التركية

 

 

11

 

 

0

 

 

1

 

 

3

 

 

6

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في هولندا

 

 

6

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

5

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في السويد

 

 

15

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

12

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة - بريطانيا

 

 

32

 

 

0

 

 

2

 

 

1

 

 

29

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في النمسا

 

 

4

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في اليونان

 

 

3

 

 

0

 

 

2

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في فرنسا

 

 

13

 

 

0

 

 

9

 

 

1

 

 

3

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في اسبانيا

 

 

22

 

 

3

 

 

0

 

 

7

 

 

12

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في المانيا الاتحادية

 

 

9

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

8

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في ايطاليا

 

 

15

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

9

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في بلجيكا

 

 

64

 

 

0

 

 

14

 

 

1

 

 

49

 

 

0

 

 

اوروبا

 

 

الجالية الفلسطينية في الكنفدرالية السويسرية

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

المجاميع

 

 

241

 

 

8

 

 

49

 

 

29

 

 

150

 

 

4

 

 

المجموع بدون الوفيات

 

 

233

 

 

228

 

 

المجموع بدون الوفيات والمتعافين

 

 

184

 

 

عدد الاصايات

 

 

الوفيات

 

 

المتعافي

 

 

بالمشفي

 

 

حجر منزلي

 

 

حجر مركزي

 

 

الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية

 

 

437

 

 

22

 

 

118

 

 

21

 

 

279

 

 



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