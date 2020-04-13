"الخارجية": 30 وفاة و678 إصابة بفيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم





التوزيع الجالية / الدولة عدد عدد المتعافية بالمشفي حجر حجر اسيا الجالية الفلسطينية في الصين 1 0 1 0 0 الدول العربية الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية 1 0 1 0 0 الدول العربية الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية 1 0 1 0 0 الدول العربية الجالية الفلسطينية في قطر 4 0 0 0 0 4 الدول العربية الجالية الفلسطينية في الجمهورية الجزائرية 2 1 0 0 1 0 الدول العربية الجالية الفلسطينية في المملكة الاردنية 2 0 2 0 2 0 الدول العربية الجالية الفلسطينية في الامارات العربية المتحدة 6 0 0 6 0 0 امريكا اللاتنية الجالية الفلسطينية في البيرو 4 0 0 0 0 امريكا اللاتنية الجالية الفلسطينية في تشيلي 1 0 0 0 1 0 امريكا اللاتنية الجالية الفلسطينية في البرازيل 5 0 3 0 5 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في روسيا البيضاء - بيلاروسيا 0 0 1 0 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في النرويج 6 0 3 1 5 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في الدنمارك 6 0 4 0 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في اوكرانيا 1 0 1 0 1 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في الجمهورية التركية 11 0 1 3 6 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في هولندا 6 1 0 0 5 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في السويد 15 1 1 1 12 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة - بريطانيا 32 0 2 1 29 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في النمسا 4 1 1 1 1 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في اليونان 3 0 2 1 0 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في فرنسا 13 0 9 1 3 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في اسبانيا 22 3 0 7 12 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في المانيا الاتحادية 9 0 1 0 8 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في ايطاليا 15 1 2 3 9 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في بلجيكا 64 0 14 1 49 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في الكنفدرالية السويسرية 1 0 0 0 1 0 المجاميع 241 8 49 29 150 4 المجموع بدون الوفيات 233 228











التوزيع

السياسي

والجغرافي الجالية / الدولة عدد

الاصابات عدد

الوفيات المتعافية بالمشفي حجر

منزلي حجر

مركزي اسيا الجالية الفلسطينية في الصين 1 0 1 0 0 الدول العربية الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية 1 0 1 0 0 الدول العربية الجالية الفلسطينية في قطر 4 0 0 0 0 4 الدول العربية الجالية الفلسطينية في الجمهورية الجزائرية 2 1 0 0 1 0 الدول العربية الجالية الفلسطينية في المملكة الاردنية 2 0 2 0 2 0 الدول العربية الجالية الفلسطينية في الامارات العربية المتحدة 6 0 0 6 0 0 امريكا اللاتنية الجالية الفلسطينية في البيرو 4 0 0 0 0 امريكا اللاتنية الجالية الفلسطينية في تشيلي 1 0 0 0 1 0 امريكا اللاتنية الجالية الفلسطينية في البرازيل 5 0 3 0 5 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في روسيا البيضاء - بيلاروسيا 0 0 1 0 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في النرويج 6 0 3 1 5 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في الدنمارك 6 0 4 0 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في اوكرانيا 1 0 1 0 1 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في الجمهورية التركية 11 0 1 3 6 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في هولندا 6 1 0 0 5 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في السويد 15 1 1 1 12 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة - بريطانيا 32 0 2 1 29 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في النمسا 4 1 1 1 1 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في اليونان 3 0 2 1 0 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في فرنسا 13 0 9 1 3 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في اسبانيا 22 3 0 7 12 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في المانيا الاتحادية 9 0 1 0 8 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في ايطاليا 15 1 2 3 9 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في بلجيكا 64 0 14 1 49 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في الكنفدرالية السويسرية 1 0 0 0 1 0 المجاميع 241 8 49 29 150 4 المجموع بدون الوفيات 233 228 المجموع بدون الوفيات والمتعافين 184 عدد الاصايات الوفيات المتعافي بالمشفي حجر منزلي حجر مركزي الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية 437 22 118 21 279







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد بين أبناء جالياتنا حول العالم، إلى 30، وإصابة 678.وفيما يلي إحصائية أعدتها الخارجية حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من فيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم: