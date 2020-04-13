الخليل: الشرطة تُغلق 75 محلاً تجارياً لمخالفتها إجراءات الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم 75 محلاً تجارياً لعدم التزام أصحابها بإجراءات الطوارئ، في مناطق مختلفة من محافظة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وضمن استمرار جهود الشرطة والأجهزة الأمنية المتواصلة في تطبيق إجراءات قانون الطوارئ، والحد من حركة المواطنين؛ لمنع تفشي الفيروس، فقد قامت الشرطة اليوم، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بإغلاق 75 محلاً تجارياً؛ لعدم التزام أصحابها بإجراءات الطوارئ.



وأضافت بأنه قد تم إغلاق هذه المحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها حسب الأصول.



وحذرت الشرطة، المواطنين من عدم الالتزام بإجراءات الطوارئ، وفتح المحال التجارية، وقيادة المركبات دون ضرورة، نظراً لخطورة هذه المخالفات، التي تساهم بانتشار الوباء، وتهديد حياة المواطنين.