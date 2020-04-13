دولي

إسرائيل: عدد وفيات فيروس (كورونا) يتجاوز 120

إسرائيل: عدد وفيات فيروس (كورونا) يتجاوز 120
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر ارتفاع عدد ضحايا (كورونا) في إسرائيل، حيث تجاوز 120 حالة، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووصل عدد المصابين بالفيروس إلى 11.235 من بينهم 181 حالة خطيرة، ويستعين 133 منهم بأجهزة تنفس اصطناعي، ووصفت حالة 168 بطفيفة، وتماثل للشفاء 1689.

ويذكر، أن مسنتين (96 و81 عاماً) فارقتا الحياة، وكانتا قد عانيتا من أمراض مزمنة، وتم إقرار وفاتهما بفيروس (كورونا) بمستشفى (ايخيلوف). 

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