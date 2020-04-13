إسرائيل: عدد وفيات فيروس (كورونا) يتجاوز 120





ووصل عدد المصابين بالفيروس إلى 11.235 من بينهم 181 حالة خطيرة، ويستعين 133 منهم بأجهزة تنفس اصطناعي، ووصفت حالة 168 بطفيفة، وتماثل للشفاء 1689.



ويذكر، أن مسنتين (96 و81 عاماً) فارقتا الحياة، وكانتا قد عانيتا من أمراض مزمنة، وتم إقرار وفاتهما بفيروس (كورونا) بمستشفى (ايخيلوف).

رام الله - دنيا الوطنيستمر ارتفاع عدد ضحايا (كورونا) في إسرائيل، حيث تجاوز 120 حالة، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).