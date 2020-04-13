الطبيب التوم.. نموذج رائع بوحدة الشعب الفلسطيني بغزة والضفة بظل أزمة (كورونا)



وغرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "سنواجه فايروس كورونا بصدورنا لأجلكم ولأجل دولتنا الحبيبة فلسطين لذلك

أرجوكم ان تبقوا في بيوتكم".



ويسطر التوم نموذجاً رائعاً في وحده الشعب الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة وأراضي عام 48.



للعلم د.محمود خريج كلية الطب و حصل علي المراكز الأولى في قسم الباطنة والداخلية علي مستوى جامعات الوطن في جمهورية أوكرانيا وتم منحه شهادة تفوق علي مستوى الافضل في هذا المجال.



ولأول مره يحصل علي هذه المراكز فلسطيني ليكون نموذج الفلسطيني المشرف والمتفوق في جميع التخصصات علي مستوى الدول الأجنبية وبهذا يسطر افضل الإنجازات الفلسطيني المشرف ليكون فخر لفلسطين وللامه العربيه والإسلامية.



والجدير بالذكر أن الدكتور محمود فريد التوم رفض العديد من الوظائف في جمهورية أوكرانيا ليعود بعلمه ليلتحق بنقابة الأطباء الفلسطينيين ليخدم أبناء شعبه في شطري الوطن.













رام الله - دنيا الوطنغادر الطبيب د. محمود التوم قطاع غزة متوجهاً إلى مدينة رام الله ليكون في خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فايروس (كورونا) وذلك باستقبال العائدين بأراضي عام 48، وفحصهم والاطمئنان عليهم.