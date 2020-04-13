روسيا تُسجل ارتفاعاً يومياً قياسياً بحالات الإصابة بفيروس (كورونا)

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت روسيا اليوم الاثنين، ارتفاعاً يومياً قياسياً جديداً في حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



ووفق ما نقلت وسائل إعلام روسية، فإن عدد الإصابات، التي تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، كان 2558 حالة مؤكدة.



وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، أن عدد الاختبارات للكشف عن فيروس (كورونا) التي تم إجراؤها في البلاد، قد تجاوز 1,3 مليون.



وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه لا يزال نحو 141 ألف شخص قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.



وحسب حصيلة أمس الأحد، بلغ إجمالي الإصابات في روسيا 15770 مع 130 حالة وفاة.