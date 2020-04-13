ملحم: لا إمكانية للعودة إلى الحالة الطبيعية قريبًا

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن رئيس الوزراء محمد اشتية، سيقدم صورة دقيقة للمشهد الاقتصادي والسياسي، والسيناريوهات المرتقبة خلال الإيجاز المسائي، هذا اليوم.وقال ملحم، خلال الإيجاز الحكومي، إنه لا إمكانية للعودة إلى الحالة الطبيعية قريبًا، وفي هذه الأيام العصيبة، لابد أن نستعين بالصبر والصلاة.وأضاف: القدس مدرجة على جدول إصاباتنا وصمودنا، وهي نقطة التقاء الأرض بالسماء، لذا ندعو دائمًا المواطنين، ونقول لهم: ابقوا في منازلكم.