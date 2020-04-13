وزارة الصحة: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل إصابة جديدة لثلاثيني من رافات، وهو عامل يعمل في (عطروت).



وقال الشخرة، خلال الإيجاز الحكومي الصحفي، المتعلق بإحصائيات فيروس (كورونا) في فلسطين: إنه يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 308 حالات، من ضمنها 36 حالة في القدس.



وأوضح، أن 59 شخصاً من المتعافين و2 حالة وفاة و18250 عينة تم فحصها، وكذلك يوجد 94 أنثى ضمن الإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين.





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