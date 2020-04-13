شفاء ثماني حالات جديدة من فيروس (كورونا) في الكويت



يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في الكويت، وصل إلى 1,234 حالة، توفيت منهم حالة واحدة فقط.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الصحة، قوله: إن عدد الحالات التي تعافت، وتماثلت للشفاء في دولة الكويت، ارتفع إلى 150 حالةً.