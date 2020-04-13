شفاء ثماني حالات جديدة من فيروس (كورونا) في الكويت
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الصباح، شفاء ثماني حالات من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).
أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الصباح، شفاء ثماني حالات من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الصحة، قوله: إن عدد الحالات التي تعافت، وتماثلت للشفاء في دولة الكويت، ارتفع إلى 150 حالةً.
يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في الكويت، وصل إلى 1,234 حالة، توفيت منهم حالة واحدة فقط.
يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في الكويت، وصل إلى 1,234 حالة، توفيت منهم حالة واحدة فقط.
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