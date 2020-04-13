سلطة جودة البيئة تتابع إجراءات الحفاظ على الصحة العامة لمنع تفشي (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت سلطة جودة البيئة، اليوم الاثنين، إنها تواصل مهامها في الحفاظ على الصحة العامة، وحماية البيئة، لمنع تفشي وباء فيروس (كورونا) المستجد، من خلال الالتزام بتنفيذ إجراءات الإدارة السليمة للتخلص الآمن من النفايات الصلبة المنزلية والنفايات الخاصة (المختلطة).



وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي صدر عنها اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن طواقمها العاملة في

المحافظات كافة، تتفقد باستمرار مراكز الحجر والعزل والفرز الصحي؛ للاطلاع على آلة العمل المتعلقة بإدارة النفايات، وتقديم الأدلة الإرشادية لكيفية التعامل مع النفايات الناجمة عنها.



وأضافت بأن النفايات الطبية الناجمة عن هذه المراكز، تصنف على أنها نفايات طبية معدية، وتحمل صفة الخطورة، لأنها تحتوي على الفيروسات المعدية المسببة للمرض، وذلك لاحتمالية نقل عدوى فيروس (كورونا) المستجد من خلالها إلى الأفراد والبيئة

المحيطة، وهو ما يتطلب التعامل معها بحذر شديد ومهنية عالية واتخاذ كافة الإجراءات السليمة في إدارتها.



وأكدت سلطة جودة البيئة على أهمية تقيد العاملين في مجال إدارة النفايات الصلبة والمعدية، بالإجراءات والتعليمات والقرارات الصادرة عن سلطة جودة البيئة بهذا الخصوص.



وكانت سلطة جودة البيئة، أصدرت مؤخراً دليلاً إرشادياً يحتوي على العديد من المعلومات الفنية والإجراءات الواجب اتباعها في عملية إدارة النفايات الصلبة والنفايات الطبية المعدية للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وفي السياق ذاته، التقت رئيس سلطة جودة البيئة، م. عدالة الأتيرة والوفد المرافق لها، مع محافظي نابلس وطولكرم، ولجان الطوارئ بالمحافظتين؛ للتأكيد على الالتزام بالتخلص الآمن من النفايات الصلبة، والنفايات الطبية المعدية، ضمن وفق الإجراءات الواردة بالدليل.