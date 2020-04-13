ارتفاع مُعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في سلطنة عمان





ويمثل هذا الرقم، ارتفاعاً كبيراً مقارنة بأرقام يوم أمس، حيث تم تسجيل نحو 50 حالة إصابة جديدة.



كما أفادت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بتسجيل حالة وفاة جديدة في البلاد.



وكانت عمان، قررت الأربعاء الماضي، إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكّم والسيطرة، في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا) في البلاد.



كما قررت استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة، حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة في خدمة التعلّم عن بُعد، عبر المنصّات التعليمية.

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، 128 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد الإصابات إلى 727 حالة.