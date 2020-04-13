مصر.. سائحة أمريكية نقلت فيروس (كورونا) لـ 56 شخصًا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، أن فيروس (كورونا) بدأ يتفشى في مصر الشهر الماضي، بسبب عدوى تسببت بها سيدة أمريكية في الأقصر.



وقال الوزير هيكل، بتصريح لقناة (الحياة): إن السيدة الأمريكية، نقلت العدوى إلى 56 شخصاً، وكان ذلك بداية تصاعد الأعداد في مصر.



وأضاف: "بدأنا نستفيد من تجارب الدول الأخرى في كيفية التعامل مع الأزمة في حالة التصاعد"، مشيراً إلى أن "بعض الدول عجزت عن مواجهة أزمة فيروس (كورونا) بسبب عدم استعدادها لذلك، وكذلك استهتار البعض من الشعب، أدى إلى انتشار المرض".



ووفق الإحصائيات الأخيرة، فقد وصل عدد الإصابات في مصر إلى 2065 إصابة بفيروس (كورونا)، فيما توفي 146 شخصاً بالمرض.