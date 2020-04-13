توغل لجرافات الاحتلال شرقي بيت حانون وإطلاق نار على الصيادين ببحر السودانية

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت صباح اليوم الاثنين، جرافات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.



ومن جانب آخر، أطلقت زوارق الاحتلال، النار تجاه مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية شمال قطاع غزة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.