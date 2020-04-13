حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
جاءت حالة المعابر في قطاع غزة، اليوم الاثنين 13 نيسان/ أبريل 2020، وفق ما نشرته إدارة المعابر والحدود، على النحو التالي،
جاءت حالة المعابر في قطاع غزة، اليوم الاثنين 13 نيسان/ أبريل 2020، وفق ما نشرته إدارة المعابر والحدود، على النحو التالي،
معبر رفح البري، (مفتوح) لعودة العالقين فقط، بينما معبر كرم أبو سالم (مفتوح) بكلا الاتجاهين.
وأضافت، أن معبر بيت حانون/ إيرز (مغلق) باستثناء الحالات الإنسانية.
وأضافت، أن معبر بيت حانون/ إيرز (مغلق) باستثناء الحالات الإنسانية.
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