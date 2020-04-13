معبر رفح البري، (مفتوح) لعودة العالقين فقط، بينما معبر كرم أبو سالم (مفتوح) بكلا الاتجاهين.



وأضافت، أن معبر بيت حانون/ إيرز (مغلق) باستثناء الحالات الإنسانية.



رام الله - دنيا الوطنجاءت حالة المعابر في قطاع غزة، اليوم الاثنين 13 نيسان/ أبريل 2020، وفق ما نشرته إدارة المعابر والحدود، على النحو التالي،