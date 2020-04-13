استقرار على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة، اليوم الإثنين 13 نيسان/ أبريل 2020 استقراراً، حيث بلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة 11 شيكلًا.
وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة:
1 - كيلو الدجاج حي 11 شيكلًا.
2 - كيلو استيكات 22 شيكلًا.
3 - دبوس الدجاج 15 شيكلًا.
4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلًا.
5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكلًا.
6- كيلو كبدة الدجاج 17 شيكلًا.
7- كيلو جناح الدجاج 10 شواكل.
8- كيلو الشيش 22 شيكلًا.
تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة، اليوم الإثنين 13 نيسان/ أبريل 2020 استقراراً، حيث بلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة 11 شيكلًا.
وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة:
1 - كيلو الدجاج حي 11 شيكلًا.
2 - كيلو استيكات 22 شيكلًا.
3 - دبوس الدجاج 15 شيكلًا.
4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلًا.
5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكلًا.
6- كيلو كبدة الدجاج 17 شيكلًا.
7- كيلو جناح الدجاج 10 شواكل.
8- كيلو الشيش 22 شيكلًا.
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