استقرار على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة، اليوم الإثنين 13 نيسان/ أبريل 2020 استقراراً، حيث بلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة 11 شيكلًا.



وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة:



1 - كيلو الدجاج حي 11 شيكلًا.



2 - كيلو استيكات 22 شيكلًا.



3 - دبوس الدجاج 15 شيكلًا.



4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلًا.



5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكلًا.



6- كيلو كبدة الدجاج 17 شيكلًا.



7- كيلو جناح الدجاج 10 شواكل.



8- كيلو الشيش 22 شيكلًا.