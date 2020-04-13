انخفاض معدلات الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في ألمانيا

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 2537 حالة ليصل إجمالي الحالات إلى 123016 حالة.



وكان هذا أقل من عدد الحالات التي أعلن عنها يوم الأحد التي بلغت 2821 حالة ومثل ثالث تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.