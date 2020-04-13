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لمنع تفشي (كورونا).. السودان يحظر السفر بين المدن

لمنع تفشي (كورونا).. السودان يحظر السفر بين المدن
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بهدف وقف انتشار فيروس (كورونا) المستجد، أعلن السودان حظر نقل جميع المسافرين على الطرق بين المدن وتطبيق قوانين الطوارئ.

ياتي ذلك بالرغم من أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) في السودان، يعد قليلاً، ويتمثل في 19 مصاباً فقط، أثبتت الفحوص إصابتهم، وتوفي اثنان منهم. 

وفرضت السلطات الانتقالية التي تولت الحكم بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير قبل عام، حظر تجول، يستمر 12 ساعة وأغلقت المدارس والجامعات والنوادي، وحظرت التجمعات.

وقال بيان أصدره مكتب رئيس الحكومة: إن من ينتهكون القيود، ويخالفون إجراءات العزل، ويخفون المعلومات، أو يعيقون العلاج الطبي، يمكن أن يواجهوا الآن المحاكمة الجنائية، بمقتضى قوانين الطوارئ، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وجاء في بيان أصدره المجلس السيادي الحاكم، أن حظر سير السيارات الخاصة وسيارات الأجرة على الطرق بين المدن والولايات، يسري فوراً.

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