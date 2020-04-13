إصابة رضيعين بغاز قوات الاحتلال في سلوان

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أُصيب رضيعان مقدسيان بالاختناق بعد منتصف الليلة، بسبب قنابل الغاز، التي أطلقتها قوات الاحتلال بكثافة على منازل المواطنين في حي "أبو تايه" ببلدة سلوان جنوب القدس.



وقالت مصادر محلية، إن طواقم الهلال الأحمر، نقلت الطفلين المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، في وقت اندلعت فيه مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين اقتحموا الحي، وأطلقوا قنابل الغاز والصوت بكثافة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).