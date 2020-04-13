بكين تَستنفر خوفًا من موجة ثانية من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

دشن فيروس (كورونا) المستجد، جولة تحدٍّ جديدة أمام الصين، التي انطلق منها، مع ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف.



وأعلنت الصين، أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس (كورونا) منذ نحو ستة أسابيع، نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج، في تأكيد للتحديات التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من (كوفيد- 19)، لا سيما مع تحذير منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن العديد من الخبراء الصحيين حول العالم من جولة ثانية محتملة للفيروس، الذي طال حتى الآن أكثر من 190 دولة وإقليماً، ووصفته المنظمة العالمية، بأسوأ أزمة صحية، تواجه العالم الحديث.



وسجلت 108 حالات إصابة جديدة، أمس الأحد، بزيادة عن 99 حالة قبل يوم، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من آذار/ مارس.



وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3341 حالة.