شؤون فلسطينية

حالتا وفاة جديدتان بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

حالتا وفاة جديدتان بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، بأن هناك حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجالية الفلسطينية، في الولايات المتحدة.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاثنين هما محمد زهير العلبي في ولاية (متشيغن)، وخالد مصطفى البوريني في (نيويورك).

وتابعت الوزارة: بذلك يصل عدد الوفيات في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، خلال 24 ساعة الماضية، بسبب فيروس (كورونا) إلى ثلاث حالات.

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