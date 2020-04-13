شؤون فلسطينية

ضبط مركبة تنقل عمالاً لأراضي 48 بداخلها شخصان عليهما حجر صحي بجنين

ضبط مركبة تنقل عمالاً لأراضي 48 بداخلها شخصان عليهما حجر صحي بجنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة، مركبة تقوم بنقل عمال إلى أراضي عام 48، كان بداخلها شخصان عليهما حجر صحي في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المركز الشرطي المتنقل، وبالتعاون مع مركز شرطة اليامون في شرطة المحافظة، قام بضبط مركبة تعمل على نقل العمال إلى أراضي عام 48، حيث كان بداخلها شخصان، تبين بأن عليهما حجراً صحياً.

كما تم العثور على (14) كروز من الدخان والمعسل، كانت بداخل المركبة، ومن خلال فرع عمليات شرطة المحافظة، تم التواصل مع الضابطة الجمركية، جهة الاختصاص لضبط هذا الدخان.

وتم التواصل مع الجهات الصحية المختصة لإحالة الشخصين المذكورين طرفهم أصولاً.

أخبار ذات صلة

توغل لجرافات الاحتلال شرقي بيت حانون وإطلاق نار على الصيادين ببحر السودانية

توغل لجرافات الاحتلال شرقي بيت حانون وإطلاق نار على الصيادين ببحر السودانية

&#34;أسرى فلسطين للدراسات&#34;: 5000 أسير يفتقدون للحماية والمساندة من قبل المجتمع الدولي

"أسرى فلسطين للدراسات": 5000 أسير يفتقدون للحماية والمساندة من قبل المجتمع الدولي

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الاثنين

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الاثنين

استقرار على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين

استقرار على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين

إصابة رضيعين بغاز قوات الاحتلال في سلوان

إصابة رضيعين بغاز قوات الاحتلال في سلوان

حالتا وفاة جديدتان بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

حالتا وفاة جديدتان بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

إغلاق تسعة محلات تجارية وتوقيف 34 مواطناً مخالفين لحالة الطوارئ برام الله

إغلاق تسعة محلات تجارية وتوقيف 34 مواطناً مخالفين لحالة الطوارئ برام الله

التجمع الصحفي الديمقراطي يستنكر حملة التحريض على إحدى الصحفيات ويُؤكد رفضه المبدئي للتطبيع

التجمع الصحفي الديمقراطي يستنكر حملة التحريض على إحدى الصحفيات ويُؤكد رفضه المبدئي للتطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

توغل لجرافات الاحتلال شرقي بيت حانون وإطلاق نار على الصيادين ببحر السودانية

توغل لجرافات الاحتلال شرقي بيت حانون وإطلاق نار على الصيادين ببحر السودانية

&#34;أسرى فلسطين للدراسات&#34;: 5000 أسير يفتقدون للحماية والمساندة من قبل المجتمع الدولي

"أسرى فلسطين للدراسات": 5000 أسير يفتقدون للحماية والمساندة من قبل المجتمع الدولي

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الاثنين

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الاثنين

استقرار على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين

استقرار على أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين

إصابة رضيعين بغاز قوات الاحتلال في سلوان

إصابة رضيعين بغاز قوات الاحتلال في سلوان

ضبط مركبة تنقل عمالاً لأراضي 48 بداخلها شخصان عليهما حجر صحي بجنين

ضبط مركبة تنقل عمالاً لأراضي 48 بداخلها شخصان عليهما حجر صحي بجنين

إغلاق تسعة محلات تجارية وتوقيف 34 مواطناً مخالفين لحالة الطوارئ برام الله

إغلاق تسعة محلات تجارية وتوقيف 34 مواطناً مخالفين لحالة الطوارئ برام الله

التجمع الصحفي الديمقراطي يستنكر حملة التحريض على إحدى الصحفيات ويُؤكد رفضه المبدئي للتطبيع

التجمع الصحفي الديمقراطي يستنكر حملة التحريض على إحدى الصحفيات ويُؤكد رفضه المبدئي للتطبيع

منوعات

&#34;كورونا&#34; يخطف حياة الفنان الكوميدي تيم بروك تايلور

"كورونا" يخطف حياة الفنان الكوميدي تيم بروك تايلور

شاهد الفيديو الذي حذفه محمد رمضان بعد ساعات من نشره

شاهد الفيديو الذي حذفه محمد رمضان بعد ساعات من نشره

إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري بسبب ماحدث على الهواء

إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري بسبب ماحدث على الهواء

وليد ناصيف حاول إشعال الفتنة بين إليسا ونانسي عجرم.. فجاءه الرد الصادم

وليد ناصيف حاول إشعال الفتنة بين إليسا ونانسي عجرم.. فجاءه الرد الصادم

في بث مباشر.. ريهام سعيد تعترف بأول غلطة في حياتها

في بث مباشر.. ريهام سعيد تعترف بأول غلطة في حياتها

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بدون مكياج.. وتُخفي &#34;اللغد&#34; بالحجاب

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بدون مكياج.. وتُخفي "اللغد" بالحجاب

أول مذيعة مصرية محجبة تظهر على &#34;BBC&#34; تعلن خبراً سيئاً

أول مذيعة مصرية محجبة تظهر على "BBC" تعلن خبراً سيئاً

فنان مصري يثير الجدل بانتقاده الزعيم

فنان مصري يثير الجدل بانتقاده الزعيم

مفاجأة في كليب إليسا.. شاهد من شاركها الغناء؟

مفاجأة في كليب إليسا.. شاهد من شاركها الغناء؟

أول رد من ميساء مغربي حول أنباء تورطها بقضية مخدرات في دبي

أول رد من ميساء مغربي حول أنباء تورطها بقضية مخدرات في دبي

عربي

لمنع تفشي (كورونا).. السودان يحظر السفر بين المدن

لمنع تفشي (كورونا).. السودان يحظر السفر بين المدن

الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

مصر تسجل حالات شفاء جديدة من (كورونا)

مصر تسجل حالات شفاء جديدة من (كورونا)

الأردن يسجل ثماني إصابات جديدة بـ (كورونا) ويُمدد تعطيل المؤسسات حتى نهاية نيسان

الأردن يسجل ثماني إصابات جديدة بـ (كورونا) ويُمدد تعطيل المؤسسات حتى نهاية نيسان