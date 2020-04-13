ضبط مركبة تنقل عمالاً لأراضي 48 بداخلها شخصان عليهما حجر صحي بجنين





كما تم العثور على (14) كروز من الدخان والمعسل، كانت بداخل المركبة، ومن خلال فرع عمليات شرطة المحافظة، تم التواصل مع الضابطة الجمركية، جهة الاختصاص لضبط هذا الدخان.



وتم التواصل مع الجهات الصحية المختصة لإحالة الشخصين المذكورين طرفهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة، مركبة تقوم بنقل عمال إلى أراضي عام 48، كان بداخلها شخصان عليهما حجر صحي في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المركز الشرطي المتنقل، وبالتعاون مع مركز شرطة اليامون في شرطة المحافظة، قام بضبط مركبة تعمل على نقل العمال إلى أراضي عام 48، حيث كان بداخلها شخصان، تبين بأن عليهما حجراً صحياً.