ضبط مركبة تنقل عمالاً لأراضي 48 بداخلها شخصان عليهما حجر صحي بجنين
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة، مركبة تقوم بنقل عمال إلى أراضي عام 48، كان بداخلها شخصان عليهما حجر صحي في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المركز الشرطي المتنقل، وبالتعاون مع مركز شرطة اليامون في شرطة المحافظة، قام بضبط مركبة تعمل على نقل العمال إلى أراضي عام 48، حيث كان بداخلها شخصان، تبين بأن عليهما حجراً صحياً.
ضبطت الشرطة، مركبة تقوم بنقل عمال إلى أراضي عام 48، كان بداخلها شخصان عليهما حجر صحي في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المركز الشرطي المتنقل، وبالتعاون مع مركز شرطة اليامون في شرطة المحافظة، قام بضبط مركبة تعمل على نقل العمال إلى أراضي عام 48، حيث كان بداخلها شخصان، تبين بأن عليهما حجراً صحياً.
كما تم العثور على (14) كروز من الدخان والمعسل، كانت بداخل المركبة، ومن خلال فرع عمليات شرطة المحافظة، تم التواصل مع الضابطة الجمركية، جهة الاختصاص لضبط هذا الدخان.
وتم التواصل مع الجهات الصحية المختصة لإحالة الشخصين المذكورين طرفهم أصولاً.
وتم التواصل مع الجهات الصحية المختصة لإحالة الشخصين المذكورين طرفهم أصولاً.
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