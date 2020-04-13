انتهاء حظر التجوال في 31 ولاية تركية

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رام الله - دنيا الوطن

انتهى الليلة الماضية، حظر التجوال، الذي فرضته وزارة الداخلية التركية، على 31 ولاية لمدة يومين، في إطار تدابير مكافحة فيروس (كورونا).



ووفق وكالة (الأناضول)، فقد قالت الداخلية التركية: إن حظر التجوال، انتهى اعتباراً من ليل الاثنين.



وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الوزارة في بيان آخر، أن "إجراءات قضائية وإدارية اتخذت بحق 24 ألفاً و88 شخصاً خرقوا حظر التجوال".



وشمل الحظر كلاً من أنقرة، اسطنبول، أضنة، أنطاليا، آيدن، باليكسير، بورصة، صامسون، دنيزلي، دياربكر، أرضروم، أسكيشهير، غازي عنتاب، هطاي، إزمير، قهرمان مرعش، قيصري، قوجه إيلي، قونية، ملاطيا، مانيسا، ماردين، مرسين، موغلا، أوردو، صقاريا، شانلي أورفة، تكيرداغ، طرابزون، زنغولداق ووان.