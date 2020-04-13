إغلاق تسعة محلات تجارية وتوقيف 34 مواطناً مخالفين لحالة الطوارئ برام الله

أغلقت الشرطة، تسعة محلات تجارية، مخالفة لحالة الطوارئ في مدينة رام الله، كما تم توقيف أصحاب المحال، إضافة إلى 34 مواطناً، بسبب خرقهم لحظر التنقل.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وتماشياً مع حالة الطوارئ في فلسطين؛ للوقاية من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وللحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين، حجزت شرطة محافظة رام الله والبيرة 15 مركبة، وتم توقيف سائقيها حسب الأصول، كما تم توقيف 34 شخصاً، كانوا متواجدين بأماكن عامة دون سبب يدعوهم للتواجد هناك.

هذا وتدعو الشرطة المواطنين إلى الالتزام بمنازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى؛ حفاظاً على الصحة العامة وسلامة عائلاتهم.

رام الله - دنيا الوطن