فرصة أخيرة لنتنياهو وغانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة





وكان ريفلين، رفض طلب غانتس تمديد فترة التفويض الممنوح له بتشكيل الحكومة المقبلة بأسبوعين إضافيين.



واتخذ ريفلين قراره هذا بعد مكالمة هاتفية أجراها مع نتنياهو لم يقر فيها الأخير، بأن التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، أصبح قاب قوسين أو أدنى.



وقد كتب غانتس لريفلين في طلب التمديد، أنه تم إجراء اتصالات مكثفة لتأليف الحكومة، مضيفاً أن التوصل إلى اتفاق أصبح في متناول اليد، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





واستذكر محللون، أن غانتس كلف بتشكيل الحكومة بدعم 61 نائباً، ولكن الآن بعد قراره الانضمام إلى حكومة نتنياهو، دعمهم المجدد ليس مضموناً.



ودعا رؤساء أحزاب اليمين، ريفلين إلى تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.





جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن (الليكود) و(شاس) و(ياهدوت هتوراة) و(يامينا) و(غيشر).





وبحسب البيان، فإن 59 من النواب، يوصون بنقل التفويض إلى نتنياهو، مثلما حصل بعد انتخابات أيلول/ سبتمبر السابقة.

رام الله - دنيا الوطنأمهل الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس، حتى منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء المقبلة للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإلا فسيعود كتاب التفويض إلى (كنيست).