وفيات (كورونا) في إسرائيل ترتفع إلى 110 حالات

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رام الله - دنيا الوطن

|أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وفاة مسنتين إسرائيليتين في مستشفى ايخلوف، جراء الإصابة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات في إسرائيل إلى 109.



وقالت وزارة الصحة: إن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 11235 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 181 بحالة خطيرة، والوفيات 110.



وأكد مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، أن خطر العدوى جرّاء فيروس (كورونا) مازال قائماً.



وشدد على الإسرائيليين بضرورة البقاء في البيت، والخروج فقط للضرورة لشراء الغذاء والدواء، ووضع كمامة عند الخروج، والحفاظ على بُعد مترين الواحد عن الآخر، وغسل اليدين باستمرار.