التجمع الصحفي الديمقراطي يستنكر حملة التحريض على إحدى الصحفيات ويُؤكد رفضه المبدئي للتطبيع





وأعرب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن تضامنه الكامل معها في مواجهة هذه الحملة، التي تتصدرها جهات مؤيدة لإسرائيل، وعلى رأسها مؤسسة (UN WATCH)، وأدوات تطبيعية محلية مهزومة.



واعتبر التجمع، أن موقف الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الصحفية المتنوعة الرافض لموضوع التطبيع مبدئي ومنسجم مع الموقف الوطني، مؤكداً أن ما عبّرت عنه الخضري، موقف وطني يعبر عن المزاج الوطني الفلسطيني، ويؤكد أن الصحفي جزء أصيل لا يتجزأ من هذه المنظومة الوطنية، ولا يمكن فصل الجانب المهني عن الموقف المبدئي الوطني.



وحذر التجمع من بعض الأصوات النشاز في الجسم الصحفي التي بررت التطبيع، وكانت جزءاً من حملة التحريض على الصحفية الخضري، داعياً نقابة الصحفيين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.



وختم التجمع بيانه، مؤكداً أن التطبيع بمختلف أشكاله خيانة وجريمة، وأن كل من سيغرق في هذا المستنقع، سيتم مواجهته وتعريته وملاحقته، وأن الجسم الصحفي بمختلف أطره، سيكون في مقدمة الصفوف للتصدي للتطبيع ورموزه.

رام الله - دنيا الوطناستنكر التجمع الصحفي الديمقراطي بشدة، حملة التحريض على الزميلة الصحفية، هند الخضري، بسبب موقفها المبدئي من التطبيع والُمطّبعين.