الهلال الأحمر: 3 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في سلوان بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه، تعاملت فجر اليوم مع 3 إصابات باختناق بالغاز، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان في القدس المحتلة.
وقال الهلال الأحمر: إنه تم تقديم العلاج الميداني لطفلة، ونقل طفل آخر ووالده للمستشفى؛ لتلقي العلاج.
أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه، تعاملت فجر اليوم مع 3 إصابات باختناق بالغاز، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان في القدس المحتلة.
وقال الهلال الأحمر: إنه تم تقديم العلاج الميداني لطفلة، ونقل طفل آخر ووالده للمستشفى؛ لتلقي العلاج.
التعليقات