الهلال الأحمر: 3 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في سلوان بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه، تعاملت فجر اليوم مع 3 إصابات باختناق بالغاز، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان في القدس المحتلة.



وقال الهلال الأحمر: إنه تم تقديم العلاج الميداني لطفلة، ونقل طفل آخر ووالده للمستشفى؛ لتلقي العلاج.